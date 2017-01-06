Hasan Ali Kaldırım uzatıyor

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Hasan Ali ile anlaştı. Milli futbolcu, “Para konuşmam, burada çok mutluyum ve takımın sembol isimlerinden biri olacağım” diye konuştu.

Fenerbahçe yönetimi, profesyonelliği ve çalışkanlığıyla örnek olan Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini uzatıyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan milli futbolcu için Kanarya'nın Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, yönetime, “Kesinlikle bu işi bitirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu da uzun yıllar sarı-lacivertlilere hizmet edip, sembol isimlerden biri olmak istediğini belirtti.

Advocaat`tan Mehmet Ekici`ye özel telefon Mehmet Ekici transferi ile ilgili Trabzonspor ile prensipte anlaşan Fenerbahçe'de bu transferin başrolünü Kanarya'nın Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat oynuyor. Tecrübeli teknik adam, gurbetçi futbolcuyu aradı ve üstleneceği rolü anlatarak kendisini heyecanlandırdı. İlgili Haberi Oku

Hasan Ali, “Şu anda sadece şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Sözleşmemin sorun olacağını düşünmüyorum. Para konuşmam, burada çok mutluyum ve takımda kalarak sembol isimlerden biri olmak istiyorum” dedi. Yoğun maç temposuna rağmen oynadığı tüm karşılaşmalarda sahanın en çok koşan isimlerinden olan tecrübeli sol bek, bunun sırrını da ekstra idmanlara bağlıyor.