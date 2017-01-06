Kahraman şehit polis Fethi Sekin’in oğlu için Galatasaray kampanyası

Türkiye Fethi Sekin'i konuşuyor. Kahraman polis memuru Fethi Sekin İzmir'de büyük bir katliamın önüne geçerek şehit oldu. Futbolcu olduğu öğrenilen şehidimizin oğlu için Galatasaray taraftarları kampanya başlattı.

İzmir Adliyesi’nde uzun namlulu silahlı teröristleri beylik tabancası ile durdurarak büyük bir kahramanlık gösteren, şehit polis memuru Fethi Sekin’in oğlunun bir dönem Altınordu alt yapısında oynadığı daha sonra Altay’a geçtiği ortaya çıktı.

Polis memuru Fethi Sekin İzmir’de gerçekleşen saldırıda büyük bir katliamın önüne geçti. 3 çocuk babası olan Fethi Sekin’in küçük oğlunun Altınordu Futbol Kulübü’nün alt yapısında oynadığı öğrenildi. Sekin’in oğlu daha sonra Altay’a geçiş yaptı. Kahraman polis’in facebook hesabında paylaştığı fotoğraflarda oğlunu tribünden polis üniformasıyla izlediği görüldü.

Bu arada sosyal medyada bir çok taraftar Fethi Sekin’in oğlunun büyük kulüplerden birinin alt yapısına kazandırılması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Galatasaraylı taraftarlar #FethiSekininOğluGalatasaraya TT çalışması başlattı.