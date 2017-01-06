Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
14 Ocak 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Kahraman şehit polis Fethi Sekin’in oğlu için Galatasaray kampanyası

Türkiye Fethi Sekin'i konuşuyor. Kahraman polis memuru Fethi Sekin İzmir'de büyük bir katliamın önüne geçerek şehit oldu. Futbolcu olduğu öğrenilen şehidimizin oğlu için Galatasaray taraftarları kampanya başlattı.
09:596 Ocak 2017
0
Kahraman şehit polis Fethi Sekin’in oğlu için Galatasaray kampanyası

İzmir Adliyesi’nde uzun namlulu silahlı teröristleri beylik tabancası ile durdurarak büyük bir kahramanlık gösteren, şehit polis memuru Fethi Sekin’in oğlunun bir dönem Altınordu alt yapısında oynadığı daha sonra Altay’a geçtiği ortaya çıktı.

Polis memuru Fethi Sekin İzmir’de gerçekleşen saldırıda büyük bir katliamın önüne geçti. 3 çocuk babası olan Fethi Sekin’in küçük oğlunun Altınordu Futbol Kulübü’nün alt yapısında oynadığı öğrenildi. Sekin’in oğlu daha sonra Altay’a geçiş yaptı. Kahraman polis’in facebook hesabında paylaştığı fotoğraflarda oğlunu tribünden polis üniformasıyla izlediği görüldü.

Bu arada sosyal medyada bir çok taraftar Fethi Sekin’in oğlunun büyük kulüplerden birinin alt yapısına kazandırılması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Galatasaraylı taraftarlar #FethiSekininOğluGalatasaraya TT çalışması başlattı.

Etiketler
altınordu Fethi Sekin galatasaray izmir polis şehit
Son güncelleme: 10:02 | 06.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER