Kupa Voley’de final heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası bayanlar ve erkeklerde yeni sahiplerini buluyor. Vestel’in resmi sponsoru olduğu Kupa Voley’de erkekler finalleri 10-12, bayanlar finalleri ise 15-17 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Vestel'in resmi sponsoru olduğu ve 2016-2017 sezonunda ilk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda, bayanlar ve erkekler kategorisinde final etapları belli oldu.Erkeklerde 24-25 ve 28 Aralık 2016 tarihlerinde oynanan birinci bölüm karşılaşmaları sonunda İnegöl Belediyesi, Maliye Piyango, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta ilk dört sırada yer aldı. Bu takımlar Kupa Voley final etabında seri başı olan Ziraat Bankası, Fenerbahçe, Arkas Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şampiyonluk için mücadele edecek.Kupa Voley Erkekler final etabı maçları 10-11-12 Ocak 2017 tarihlerinde Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda oynanacak. Eşleşmeler ve takvim şöyle:

10 Ocak Salı

1. Maç

12.00 Ziraat Bankası – İnegöl Bld.

2. Maç

14.00 Fenerbahçe – Maliye Piyango

3. Maç

16.30 Arkas Spor – Halkbank

4. Maç

18.30 İstanbul B.Şehir Bld. – Galatasaray HDI Sgorta

11 Ocak Çarşamba

5. Maç

16.00 1. Maç Galibi – 2. Maç Galibi (Yarı Final)

6. Maç

19.00 3. Maç Galibi – 4. Maç Galibi (Yarı Final)

12 Ocak 2017 Perşembe

7. Maç

19.00 5. Maç Galibi – 6. Maç Galibi (Final)

Kadınlarda ise 24-25 ve 28 Aralık tarihlerinde oynanırken birinci bölüm karşılaşmaları sonunda; Halkbank, Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi takımları, ilk dört sırada yer aldı. Final etabına yükselen takımlar, Kupa Voley final etabında seri başı olan VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte kupa için mücadele edecek.Kupa Voley Bayanlar final etabı maçları 15-17 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Final etabı programı şöyle:

15 Ocak Pazar

1. Maç

12.00 VakıfBank – Nilüfer Bld.

2. Maç

14.00 Galatasaray – Bursa B. Şehir Bld.

3. Maç

16.30 Eczacıbaşı VitrA – Halkbank

4. Maç

18.30 Fenerbahçe – Sarıyer Bld.

16 Ocak Pazartesi

5. Maç

16.00 1. Maç Galibi – 2. Maç Galibi (Yarı Final)

6. Maç

19.00 3. Maç Galibi – 4. Maç Galibi (Yarı Final)

17 Ocak Salı

7. Maç

19.00 5. Maç Galibi – 6. Maç Galibi (Final)

Kupa Voley şampiyonları, ülkemizi 2018 CEV Kupası’nda temsil edecek.