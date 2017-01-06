Luciano Narsingh uçurur

Yasin’i elden çıkarmayı planlayan Galatasaray’da Riekerink, PSV’nin kanat oyuncusu Narsingh'i istedi. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçiyor.

Galatasaray’da yaşanan Yasin Öztekin krizi sonrasında yapılacak transfer hamleleri de değişime uğrayacağa benziyor. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in üstünü çizdiği Yasin için ABD ve Katar'dan gelen teklifler mutlaka değerlendirilecek. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun açığını kapatabilmek adına yeni formülleri masaya yatırdı. Hollandalı hoca, listenin en başına PSV'nin sağ açığı Luciano Narsingh'i yazdı ve yönetime “Bu oyuncuyu alırsanız bizi uçurur” dedi.

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle PSV'nin devre arasında satışına sıcak bakması beklenen Hollandalı oyuncu da aldığı 900 bin Euro'luk ücreti yükseltmek istiyor. Galatasaray’ın kısa süre önce Narsingh ile temasa geçtiği ve 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Başarılı sağ kanat, Galatasaray'ın teklifine olumlu baktı ancak net yanıt vermedi. Luciano Narsingh sezonun ilk yarısında 23 maç oynadı 3 gol atıp, 1 asist yaptı.