Lukas Podolski kararsız

Galatasaray yönetimi Çin’den gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etti ancak Lukas Podolski henüz son kararını vermedi. Alman yıldız ya kariyerine Avrupa’da devam edecek ya da parayı seçecek.

Gelecek futbolcular kadar gidecek isimler de Galatasaray'da büyük bir önem taşıyor. Eldeki isimleri göndermeden yenilerini alması FFP kriterleri açısından zor gözüken sarı-kırmızılılar bu nedenle Hamit ve Sigthorssun'u gönderip, Chedjou'nun da biletini kesmişti. Son olarak Çin takımlarından Podolski için 7 milyon Euro'luk teklif alan yönetim ‘olur' verdi.

Luciano Narsingh uçurur Yasin'i elden çıkarmayı planlayan Galatasaray'da Riekerink, PSV'nin kanat oyuncusu Narsingh'i istedi. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçiyor. İlgili Haberi Oku

Ancak transferin gerçekleşmesi için son kararı verecek isim Poldi… Senelik 9 milyon Euro'luk teklif almasına karşın henüz son kararını veremeyen Alman futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmekle para arasında bir tercih yapacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Podolski'ye vereceği iki karara da saygı duyacağını ileterek rahatlamasını sağlıklı bir karar vermesine yardımcı oluyor.