Maccabi Fox Tel Aviv 93-92 Darüşşafaka Doğuş

Darüşşafaka Doğuş, 17 sayıdan geri gelip öne geçtiği maçta Maccabi Fox Tel Aviv'e 93-92 kaybetti.

Euroleague’in 16. haftasında temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaştı. Monerao Mivtachim Arena’da oynanan mücadeleyi Daçka 93-92’lik skorla kaybetti.

Darüşşafaka Doğuş ilk yarını 53-36 yenik kapattığı maçın üçüncü çeyreğinde tarihi bir performans sergiledi. Ancak son çeyrekte yapılan basit hatalarla galibiyeti kaçırdı.

İstanbul’daki maçta rakibine 19 sayı geriden gelip deviren Daçka bu kez başaramadı ve 8. yenilgisini aldı: 93-92

Maçın en skorer ismi İsrail temsilcisinde forma giyen Sonny Weems 24 sayı attı. Darüşşafaka Doğuş’ta ise Will Clyburn 17 sayıyla maçı tamamladı.

1. PERİYOT: 29-14

2. PERİYOT: 24-22

3. PERİYOT: 14-35

4. PERİYOT: 26-21