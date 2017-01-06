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Mitrovic’in Beşiktaş’a maliyeti belli oldu

Beşiktaş, HNK Rijeka'dan kadrosuna kattığı Mitrovic'in anlaşması ile ilgili KAP'a açıklama yaptı.
12:466 Ocak 2017
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Mitrovic’in Beşiktaş’a maliyeti belli oldu

Teknik Direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda stoper bölgesine takviye yapan Beşiktaş, HNK Rijeka’dan Matej Mitrovic ile anlaşma sağladı. Hırvat futbolcunun Beşiktaş’a maliyeti, bugün paylaşılan anlaşmanın detayları ile belli oldu. KAP’a yapılan açıklamada Mitrovic’in kulübüne 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, 23 yaşındaki oyuncuya da yıllık 1.2 milyon ödeneceği duyuruldu.

06 Ocak 2017 Fikret Orman: Eto'o'da ısrarcı değiliz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Eto'o transferi ile ilgili, “Antalyaspor değer verdiğimiz bir camia. Eto'o'da ısrarcı değiliz, kısmetse olur” dedi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklama ise şöyle:

“Matej Mitrovic’in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.”

Etiketler
beşiktaş Matej Mitrovic
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