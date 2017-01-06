Obradovic: Galibiyetle başlamak çok önemliydi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, kazandıkları Olimpia Milano maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi'nin 2.yarısına galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeljko Obradovic, “Euroleague'de zor bir maçı daha geride bıraktık. Rakibimiz, şu anda olması gereken yerde değil. Çok kaliteli bir takım ve nasıl basketbol oynamaları gerektiğini biliyorlar. Aslında her şey agresiflikle ilgili. Savunma açısından tembel başladık. Genelde 6 sayıyla oynayan Kalnietis’e daha fazla sayı attırdık. Bazı bölümlerde sayı atmalarına izin verdik İlk yarının bitimine 1 buçuk dakika kala 7 sayı öndeyken, rakibin sayı atmasına izin verdik ve bu da tamamen tembellikle ilgili. Üst üste iki 3 sayı yedik. 3 faul aldık, antrenmanda da bunu konuşuyoruz ve bu fauller çok önemli. Top kayıpları da çok kötüydü ve maçı da gördüğünüz şekilde oynadık. James Nunnally'nin 3 sayılık atışı maçın kaderini değiştirdi. Güzel bir salonda oynadık ve bu sayede de maçı kazandık. Milano'nun da şansı vardı ama şans bizim yanımızdaydı. Avrupa Ligi'nin 2.yarısına galibiyetle başlamak çok önemliydi. Taraftarımıza da teşekkür ederim, çok güzel bir atmosfer yaratıp bize inanılmaz enerji veriyorlar” dedi.

Mücadeleye Jan Vesely değil de Ahmet Düverioğlu ile başlamasına yönelikse, “Ben antrenör olarak oyunu hazırlıyorum ve maçın içerisinde ne şekilde gerekiyorsa öyle uygulamalar yapıyorum. Hafta içerisinde oynadığımız hazırlık maçında Ahmet çok iyi oynadı ve hak etti. Vesely her zamanki gibi ve en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Aynı şekilde Berk'ten de bahsetmek istiyorum. Kendini çok geliştiriyor. Bu şekilde devam ederse oynayacaktır. Pazar günü Beşiktaş maçımız var. Yeni hikâyemiz hızlı bir şekilde geliyor” şeklinde konuştu.