Ortada güven kalmamış

İlk devre maçları hakem sıkıntılarıyla dolu geçti. Öyle bir durum oluşmuş ki, orta bir karar verdiğinde itiraz eden oyuncular ortayı kucaklayıp yardımcıya götürüyorlar. Yardımcılar bilirkişi olmuş artık, oradan, yandan bilirkişi kararı çıkartıyorlar.

Nerde kaldı maçın ortasının verdiği kararlara güven? Ancak itiraz olmayan pozisyonlarda ortanın kararı tamam… İtiraz olan ya da önemli pozisyonlarda yardımcı daha iyi gördüğü ve bildiği için karar bilirkişiden yani yardımcıdan çıkıyor. Vay ortaların haline vay.

Orta hakemler kendilerine güvenlerini kaybetmiş, yolunmuş tavuk gibi olmuşlar. İşin garip tarafı orta hakemler de bu durumdan şikayetçi değiller. Para, maç bu kadar mı önemli, hakem kişiliğinden bile önde mi geliyor? Nasıl iştir anlayamıyorum.

Benim bu gördüklerimi, Sayın Yusuf Namoğlu ve Sayın Metin Tokat da görüyorlardır, sanırım devre arasında önlem alırlar.

Ancak bu çocukların hakemlikten, hakemlerden ve maçlardan uzaklaşarak aileleri ile birlikte uzun süreli iyi bir dinlenmeye ve kaybettikleri güvenlerini kazanmaya ihtiyaçları var.

Yıllardır “Hakem hatalarının azalması için hakem sayısını azaltalım. Hakeme her hafta maç verelim, çok maç yönetsin, daha fazla para kazansın. Hakemleri profesyonel yapalım, sadece bu işle meşgul olsunlar. Her gün eğitim, antrenman yaptıralım. İngiltere, İtalya, Almanya'da nasıl oluyorsa öyle yapalım” dediniz. Bunların hepsini de uyguladınız, yaptınız. Söyleyin şimdi, hatalar arttı mı, azaldı mı ?

Kısaca bu iş böyle olmaz dedik, olmadı da. Bırakın hataların azalmasını aksine hatalar çoğaldıkça çoğaldı. Gördünüz hakemliğin geldiği noktayı. Çare yok mu? Var tabii ki.