Son sürpriz Martin Caceres

Serdar Taşçı ile anlaşamayan bordo-mavililer, Juventus’tan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu ile temasa geçti

Sezonun ikinci yarısında başarı hedefleyen Trabzonspor'da ara transfer hareketli geçmeye devam ediyor. Sağ beke Joao Pereira, sol beke ise Emmanuel Mas'ı alan bordo-mavililerde, stoper için yeni bir ismi gündemde. Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı'yla astronomik fiyat istemesi nedeniyle anlaşamayan Karadeniz Fırtınası, Juventus'un eski oyuncusu Martin Caceres ile görüşmeye başladı.

Biri Messi`nin diğeri Ronaldo`nun takım arkadaşı Trabzonspor'un yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Pereira futbolun zirvesinde yer alan iki dünya starı ile takım arkadaşı. Mas, Arjantin Milli Takımı'ndan Messi'nin arkadaşı olurken, Joao Pereira ise Portekiz Milli Takımı'ndan Ronaldo'nun takım arkadaşı. İlgili Haberi Oku

Uruguaylı savunmacı Martin Caceres dört yıl formasını giydiği Juventus ile geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalmıştı. 29 yaşındaki deneyimli savunmacı ile masaya oturan Trabzonspor, maddi konuda cazip olan bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı belirtildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Caceres'in tecrübesiyle savunmayı toparlayacağına inandığı bildirildi.