Türkiye’deki kulüplerin kapısından dönen dünyaca ünlü yıldızlar

Türkiye'ye gelen, kapısından dönen, elden kaçan birçok yıldız yıllardır anlatılır. Gelin o yıldızlara birlikte bakalım.

1 – RONALDINHO

Dünyanın gözünü çevirdiği futbolcu olmadığı yıllarda Diyarbakır’a önerildi, ancak yönetimden onay çıkmadı. Gremio forması giyerken Galatasaray’ın da gündemine geldi, ama 3 milyon dolarlık bonservisi transfere engel oldu.

2 – JOSE MOURINHO

Mourinho’nun ilk Chelsea dönemi öncesi adı fenerbahçe ile geçti ancak güvenilemedi.

3 – SAMI HYYPIA

1995’te Samsunspor’da, Gerede kampına katılan ve burada teknik direktör Gigi Multescu’nun “olmasa da olur” raporu verdiği Sami Hyypia’nın transferi rafa kaldırılır.

4 – ALEXANDER BUTTNER

3 gün Manisa’da kaldı, sözleşme imzalamaya hazırdı ancak yönetim 300 bin euroluk yetiştirme bedelini ödemeyince elden kaçtı

5 – JAN KOLLER

Gaziantepspor’un kapısından döndüğü uzun süre konuşuldu.

6 – ANDRY SHEVCHENKO

1997-1998 sezonunda Dinamo Kiev’de oynadığı dönemde Trabzonspor’a tavsiye edildi. Dönemin yönetimi ‘Ünlü değil. ismi duyulmamış’ diyerek Ukraynalı golcüyü istemedi. Milan’da zirveye çıktı…

7 – FERNANDO GAGOGalatasaray Futbol A.Ş. Eski Genel Müdürü Adnan Sezgin, Real Madrid'in 20.5 milyon Euro'ya Boca Juniors’tan transfer ettiği 1986 doğumlu Gago'yu ellerinden kaçırdıklarını itiraf etti.Sezgin, bonservisi 10 milyon dolara düşürdüklerini fakat kaynak sağlanamadığından transferin gerçekleşmediğini söyledi. Maradona, “1 sezon daha bekleseniz Gago'yu 50 milyon Euro'ya satardınız” şeklinde açıklama yapmıştı.

8 – PAVEL NEDVED

Henüz yıldızı parlamadığı yıllarda Galatasaray’a önerildiği, ancak genç yaşı nedeniyle veto yediği konuşulur…

9 – KAKA LEITE

2003’te menajerler aracılığıyla yabancı futbolcu arayan Gaziantepspor’a önerildi. Nurullah Sağlam’ın genç takımda keşfettiği Sambacı için Kulüp Başkanı Celal Doğan ikna edilemedi.

10 – ROBINHO

Dönemin Fenerbahçe yönetimi, Diego’nun da yer aldığı transfer raporunun diğer genç ismi Robinho’ya henüz 18 yaşında olması nedeniyle sıcak bakmadı.