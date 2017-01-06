Van der Wiel kabak tadı verdi

Kadro dışı bırakılan Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda takımıyla 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncu bonservisini bedava isterken Fenerbahçe ise 2 milyon Euro talep ediyor. Tecrübeli sağ bek ve menajeri, yönetimle masaya oturacak ve sözleşmenin feshi için görüşecek. Sarı-lacivertli yönetim, Van derWiel'den sezon başında ödediği imza parasını bonservis bedeli olarak istiyor.
Kanarya ayrıca Hollandalı futbolcunun satışıyla bu oyuncuya 3.5 senede ödeyeceği 7.7 milyon Euro'luk bir yükten de kurtulmuş olacak ve kasasına 2 milyon Euro gibi bir para koyacak.