Van der Wiel kabak tadı verdi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Wahda ile 1.5 yıllığına anlaştı. Hollandalı bonservisini bedava istiyor, sarı-lacivertliler 2 milyon Euro talep ediyor.

Kadro dışı bırakılan Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda takımıyla 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncu bonservisini bedava isterken Fenerbahçe ise 2 milyon Euro talep ediyor. Tecrübeli sağ bek ve menajeri, yönetimle masaya oturacak ve sözleşmenin feshi için görüşecek. Sarı-lacivertli yönetim, Van derWiel'den sezon başında ödediği imza parasını bonservis bedeli olarak istiyor.

Advocaat`tan Mehmet Ekici`ye özel telefon Mehmet Ekici transferi ile ilgili Trabzonspor ile prensipte anlaşan Fenerbahçe'de bu transferin başrolünü Kanarya'nın Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat oynuyor. Tecrübeli teknik adam, gurbetçi futbolcuyu aradı ve üstleneceği rolü anlatarak kendisini heyecanlandırdı. İlgili Haberi Oku

Kanarya ayrıca Hollandalı futbolcunun satışıyla bu oyuncuya 3.5 senede ödeyeceği 7.7 milyon Euro'luk bir yükten de kurtulmuş olacak ve kasasına 2 milyon Euro gibi bir para koyacak.