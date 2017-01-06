Van Persie antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, ikinci yarı öncesi kamp hazırlıklarına başladı.

Öğle saatlerinde Antalya’ya gelen sarı-lacivertli takım Belek’de konaklayacağı otele yerleşmişti. Fenerbahçe akşam idmanı yaparak ikinci yarı öncesi ilk hazırlıklarına da başladı.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman, top çalışması ile devam etti. Ardından çift kale maç yapan Fenerbahçeli futbolcular, sonrasında tempolu koşular yaptı. Antrenman tam sahada yapılan düz koşuyla sona erdi.

Fenerbahçe’de Robin Van Persie tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı ve düz koşu yaptı. Uygar Mert Zeybek ve Volkan Şen’de düz koşu yaparken, Moussa Sow Afrika Kupası’nda olması sebebiyle çalışmalarda bulunmadı. Jose Fernandao’nun ise yarın kampa katılacağı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavaev de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.