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ADANASPOR
15 Ocak 2017 19:00
FENERBAHÇE
vs
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Adanaspor’da iki imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'tan Vinicius Santos Silva ve Gaziantepspor'dan Charles İtandje'yi transfer etti.
14:427 Ocak 2017
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Adanaspor’da iki imza

Adanaspor, son olarak Brezilya ekibi Coritiba'da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Vinícius Santos Silva ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki Vinícius Santos Silva, Adanaspor'da olmaktan mutlu duyduğunu belirtirken, “Köklü bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada iyi işler yapmaya geldim. Takımda çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Başkanımız Bayram Akgül ve transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

İTANDJE İMZAYI ATTI

Süper Lig’de Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Gaziantepspor formalarını giyen başarılı kaleci Charles İtandje, Adanaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız, “Adanaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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