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Altınordu’da Murat ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da takımdan ayrılanlar kervanına kaleci Murat Hocaoğlu da eklendi. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan genç file bekçisi ile bir araya gelen teknik heyet, karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Murat, sezonun ilk yarısında kupada ve ligde 1'er kez görev aldı.
14:097 Ocak 2017
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Altınordu’da Murat ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da kaleci Murat Hocaoğlu ile yollar ayrıldı. İkinci devrede eldivenleri genç Berke’ye teslim etmeyi planlayan kırmızı lacivertlilerde Erce’nin ikinci, Murat ise üçüncü kaleci konumuna düşmesi bekleniyordu.

Forvetler Göksu ve Üstün, sol bek Emre, stoper Ozan, orta saha oyuncuları Umut, Kenan ve Muhammed’in ardından kaleci Murat’ın gidişiyle Altınordu’da sezon başındaki kadrodan 8 isim elenmiş oldu. Bu arada forvet Mirkan’ı terör olayları, Sinan Bakış’ı yüksek bonservisi nedeniyle alamayan Altınordu, eski futbolcusu Kerim Avcı’yı Sivasspor’un bırakmaması nedeniyle vazgeçti. Altınordu yarın saat 15.00’te Balıkesirspor’la hazırlık maçı yapıp Antalya kampını noktalayacak.

Etiketler
altınordu Murat Hocaoğlu tff 1.lig
Son güncelleme: 14:11 | 07.01.2017
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