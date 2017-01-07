Altınordu’da Murat ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da takımdan ayrılanlar kervanına kaleci Murat Hocaoğlu da eklendi. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan genç file bekçisi ile bir araya gelen teknik heyet, karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Murat, sezonun ilk yarısında kupada ve ligde 1'er kez görev aldı.

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