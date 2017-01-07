Antalyaspor Eto’o’yu satmama kararı aldı

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun takımda kalacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in ara transfer döneminde en çok konuşulan isim olan Samuel Eto’o hakkında son karar verildi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Kamerunlu yıldız ismi satmayacaklarını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü’nün yeni tesislerinin açılışında konuşan Öztürk, “Biz buraya büyük hedeflerle geliyoruz. Büyük işleri, büyük oyuncularla yapabilmek önemli. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana kaptanımız Eto’o hakkında birçok transfer dedikoduları çıktı. Biz de şehrimizin güzel insanlarıyla beraber konuştuk ve kaptanımızı hiçbir şartta satmama kararı aldık” dedi.

Açılışta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yer aldı. Antalyaspor Başkanının sözleri üzerine ekrana gelen Orman ile Güneş’in tebessüm ettiği görüldü.