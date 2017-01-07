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Beşiktaş’ta Ömer Şişmanoğlu dinlendirildi

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
13:067 Ocak 2017
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Beşiktaş’ta Ömer Şişmanoğlu dinlendirildi

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Antalya Belek’de kamp hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlı takım günün ilk idmanını gerçekleştirdi.

Kısa mesafeli koşularla başlayan antrenmanın ardından taktik maçla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda deneyimli çalıştırıcı oyuncularını sık sık uyardı. Antrenman sonunda Quaresma, Olcay, Oğuzhan özel şut çalışması yaptı.

Beşiktaş’ta sakatlığı süren Ömer Şişmanoğlu ve tedbir amaçlı dinlendirilen Necip Uysal antrenmanda yer almadı. Sakatlığı sebebiyle dün idmana çıkmayan Tosic ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Etiketler
belek beşiktaş spor toto süper lig
Son güncelleme: 13:08 | 07.01.2017
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