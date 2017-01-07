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BURSASPOR
13 Ocak 2017 20:00
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Bursaspor’da Batalla ve Del Valle kampa katıldı

Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Bursaspor’da, izinden dönen kaptan Batalla ile Del Valle kampa katıldı. Jorquera’nın ise yarın kampa dahil olacağı bildirildi. Antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli oldukları görüldü.
19:327 Ocak 2017
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Bursaspor’da Batalla ve Del Valle kampa katıldı

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bir açılışa katıldığı gerekçesiyle antrenmanda yer almazken, yardımcı antrenörler eşliğinde çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, antrenmanda renkli görüntüler sergiledi.

Isınma koşularının ardından Bursasporlu oyuncuların, el ele tutuşarak yaptıkları çalışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. İzinden dönen Batalla ve Del Valle antrenmanda yer alırken, Cristobal Jorquera'nın ise yarın takıma dahil olacağı belirtildi.

Yeşil-beyazlı takım, yarın saat 18.00'de Arnavutluk’un Skenderbeu takımıyla hazırlık maçı yapacak.

Etiketler
Batalla bursaspor Del Valle spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:33 | 07.01.2017
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