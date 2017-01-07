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Everton’ı Ahmed Musa yıktı

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Leicester City, FA Cup'ta Everton'ı Ahmed Musa'nın golleriyle 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
19:567 Ocak 2017
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Everton’ı Ahmed Musa yıktı

FA Cup 3. Tur maçına Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı.

Boxing Day’de rakibini deplasmanda 2-0 yenen Everton, Leicester City karşısında 63. dakikada golcüsü Romalu Lukaku ile 1-0 öne geçti. Bu gole Leicester’ın cevabı hemen geldi! 66 ve 70. dakikalarda Ahmed Musa topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi gelmezken Leicester City, FA Cup’ta 4. tura yükseldi. Everton ise Lig Kupası’nın ardından FA Cup’a da 3. turda veda etmiş oldu.

Etiketler
everton fa cup Leicester City
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