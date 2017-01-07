Everton’ı Ahmed Musa yıktı

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Leicester City, FA Cup'ta Everton'ı Ahmed Musa'nın golleriyle 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

FA Cup 3. Tur maçına Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı.

Boxing Day’de rakibini deplasmanda 2-0 yenen Everton, Leicester City karşısında 63. dakikada golcüsü Romalu Lukaku ile 1-0 öne geçti. Bu gole Leicester’ın cevabı hemen geldi! 66 ve 70. dakikalarda Ahmed Musa topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi gelmezken Leicester City, FA Cup’ta 4. tura yükseldi. Everton ise Lig Kupası’nın ardından FA Cup’a da 3. turda veda etmiş oldu.