Galatasaray aradığı kanı Kolombiya’dan buldu

İspanya basınında çıkan habere göre Galatasaray, Kolombiya ekibi Deportivo Cali’de oynayan 22 yaşındaki Preciado’yu renklerine katmak istiyor.

Galatasaray’da transfer hareketliliği bütün hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından çeşitli isimlerle görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların radarındaki son ismin Deportivo Cali forması giyen Harold Preciado olduğu iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray yönetimi 22 yaşındaki golcü oyuncuyu renklerine katabilmek için Malaga ile çekişiyor.

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EN İYİ TEKLİFİ GALATASARAY YAPTI

Forvetin yanı sıra sol kanatta da oynayabilen Preciado'nun sözleşmesinin bitimine 1 sene kaldı. Kariyerine Kolombiya yerine Avrupa'da devam etmek isteyen 22 yaşındaki oyuncuya Malaga'nın yanı sıra Serie A ekibi Pescara da talip ancak en iyi teklifi Galatasaray’ın yaptığı ifade edildi. Bu nedenle en şanslı takımın Galatasaray olduğunun altı çiziliyor.

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İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Kendisine çizdiği Avrupa hedefine ulaşmak için parçalı formayı giymeye can atan Preciado'nun sözleşmesi sona ereceği için bonservisinin 2 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sezon Kolombiya'da forma giydiği 23 maçta 15 gol atıp, 2 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, olimpiyatlarda ülkesinin formasını giymişti.