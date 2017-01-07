Galatasaray’da hedef düşük maliyet yüksek verim

Galatasaray, PAOK'tan iki önemli transfer yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Garry Rodrigues ile Facundo Pereyra'yı 3 milyon Euro'ya bitirmek isteyen G.Saray, oyuncuların kulüplerine baskı yapmasını koz olarak kullanıyor. Bu transferde Galatasaray’ın amacı düşük maliyetle çok katkı verecek iki isim kazanmak. 65 milyon Euro maaş sınırı bulunan kulüp, iki oyuncuya 1.5 milyon Euro'nun üzerinde ücret vermeyip bu rakamı aşmayacak.
SCOUT RAPORLARI İYİ
Öte yandan Rodrigues ve Pereyra için ‘scout'ların olumlu rapor verdiği öğrenildi. Rodrigues için “Çok hızlı, hücumda yön değiştirebilen, asiste yakın” denildi. Forvet arkası Pereyra için de “Sol ayağı çok iyi. Frikikleri isabetli. Hücumun her bölgesinde oynayabilir. Ceza sahasında etkili” raporu hazırlandı