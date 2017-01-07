Griezmann golü hatırladı, Atleti kazandı

İspanya La Liga’nın 17. haftasında Eibar deplasmanına çıkan Atletico Madrid, Ipurua Stadı’nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Atletico 54. dakikada Saul ile 1-0 öne geçti. Karşılıklı gol pozisyonlarının olduğu maçta konuk takım 74. dakikada Fransız yıldızı Antoine Griezmann’ın golüyle skoru 2-0’a getirdi.
La Liga’da 9 maçtır gole hasret olan Griezmann, Eibar deplasmanında fileleri havalandırarak gol sayısını 7’ye çıkardı.
Bu sonuçla Atletico Madrid 31 puana yükselirken, Aibar 23 puanda kaldı.