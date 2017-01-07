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Griezmann golü hatırladı, Atleti kazandı

Atletico Madrid, Griezmann'ın 9 haftalık aradan sonra gol attığı maçta Eibar'ı 2-0 yendi.
22:247 Ocak 2017
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Griezmann golü hatırladı, Atleti kazandı

İspanya La Liga’nın 17. haftasında Eibar deplasmanına çıkan Atletico Madrid, Ipurua Stadı’nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Atletico 54. dakikada Saul ile 1-0 öne geçti. Karşılıklı gol pozisyonlarının olduğu maçta konuk takım 74. dakikada Fransız yıldızı Antoine Griezmann’ın golüyle skoru 2-0’a getirdi.

La Liga’da 9 maçtır gole hasret olan Griezmann, Eibar deplasmanında fileleri havalandırarak gol sayısını 7’ye çıkardı.

Bu sonuçla Atletico Madrid 31 puana yükselirken, Aibar 23 puanda kaldı.

Etiketler
Antoine Griezmann Atletico Madrid Eibar ispanya la liga
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