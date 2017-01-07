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İkinci maça Giroud izin vermedi

Arsenal, FA Cup 3. tur maçında Preston North End'i geriden gelerek 89. dakikada Giroud'nun golüyle 2-1 yendi.
23:117 Ocak 2017
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İkinci maça Giroud izin vermedi

FA Cup 3. tur maçında Arsenal, deplasmanda İngiltere Championship ekibi Preston North End ile deplasmanda karşılaştı. Deepdale Stadı’nda oynanan mücadeleyi Londra devi 2-1 kazanmayı başararak 4. tura yükseldi.

7. dakikada Callum Robinson’un golüyle 1-0 öne geçen Preston, ilk yarıda Arsenal kalesinde birçok fırsat yakaladı ancak farkı artıramadı.

İkinci yarının ilk dakikasında ise Aaron Ramsey, Arsenal’ın aradığı golü attı: 1-1. Maçın 89. dakikasında ise Olivier Giroud, Lucas Perez’in şık topu pasında altı pas üzerinde buluştu. Fransız futbolcu, savunmanın müdahalesine rağmen şutunu geçerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu gol Arsenal’ı hep ekstra maçtan kurtardı hem de 4. tura yükseltti. Karşılaşmada 90 dakika sonunda galip çıkan olmasaydı, iki takım Emirates’te bir kez daha karşılaşacaktı. 07 Ocak 2017 Everton`ı Ahmed Musa yıktı Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Leicester City, FA Cup'ta Everton'ı Ahmed Musa'nın golleriyle 2-1 yenerek 4. tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

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