İkinci maça Giroud izin vermedi

FA Cup 3. tur maçında Arsenal, deplasmanda İngiltere Championship ekibi Preston North End ile deplasmanda karşılaştı. Deepdale Stadı’nda oynanan mücadeleyi Londra devi 2-1 kazanmayı başararak 4. tura yükseldi.
7. dakikada Callum Robinson’un golüyle 1-0 öne geçen Preston, ilk yarıda Arsenal kalesinde birçok fırsat yakaladı ancak farkı artıramadı.
İkinci yarının ilk dakikasında ise Aaron Ramsey, Arsenal’ın aradığı golü attı: 1-1. Maçın 89. dakikasında ise Olivier Giroud, Lucas Perez’in şık topu pasında altı pas üzerinde buluştu. Fransız futbolcu, savunmanın müdahalesine rağmen şutunu geçerek takımını 2-1 öne geçirdi.
Bu gol Arsenal’ı hep ekstra maçtan kurtardı hem de 4. tura yükseltti. Karşılaşmada 90 dakika sonunda galip çıkan olmasaydı, iki takım Emirates’te bir kez daha karşılaşacaktı.