İkinci maça Giroud izin vermedi

Arsenal, FA Cup 3. tur maçında Preston North End'i geriden gelerek 89. dakikada Giroud'nun golüyle 2-1 yendi.

FA Cup 3. tur maçında Arsenal, deplasmanda İngiltere Championship ekibi Preston North End ile deplasmanda karşılaştı. Deepdale Stadı’nda oynanan mücadeleyi Londra devi 2-1 kazanmayı başararak 4. tura yükseldi.

7. dakikada Callum Robinson’un golüyle 1-0 öne geçen Preston, ilk yarıda Arsenal kalesinde birçok fırsat yakaladı ancak farkı artıramadı.

İkinci yarının ilk dakikasında ise Aaron Ramsey, Arsenal’ın aradığı golü attı: 1-1. Maçın 89. dakikasında ise Olivier Giroud, Lucas Perez’in şık topu pasında altı pas üzerinde buluştu. Fransız futbolcu, savunmanın müdahalesine rağmen şutunu geçerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu gol Arsenal’ı hep ekstra maçtan kurtardı hem de 4. tura yükseltti. Karşılaşmada 90 dakika sonunda galip çıkan olmasaydı, iki takım Emirates’te bir kez daha karşılaşacaktı. Everton`ı Ahmed Musa yıktı Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Leicester City, FA Cup'ta Everton'ı Ahmed Musa'nın golleriyle 2-1 yenerek 4. tura yükseldi. İlgili Haberi Oku