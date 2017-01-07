Jan Olde Riekerink ilk 11 kuramıyor

İdmanlarda bile ideal kadroya ulaşamayan Galatasaray'ın Hollandalı çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink, yönetimden acilen takviye yapılmasını istedi.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden G.Saray'da, eksiklerin çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor. Teknik Direktör Riekerink, antrenmana katılan futbolculardan Konyaspor ile oynanacak Süper Lig maçına 11 isim çıkartamıyor. Bu nedenle Hollandalı teknik adam, yönetimden acilen transferlerin kampa dahil edilmesi istendi.

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