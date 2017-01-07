Mehmet Ekici için varsa yoksa Fenerbahçe

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mehmet Ekici, “Beşiktaş’ı istemiyorum. Ya Fenerbahçe ya da Fenerbahçe” dedi. Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki orta saha karşılığında Trabzonspor’a, bonservisiyle Aatif artı 500 bin Euro verecek.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Mehmet Ekici transferinde Trabzon ve futbolcu ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bu transfer karşılığında bordo-mavililere Aatif artı 500 bin Euro verecek. 26 yaşındaki orta saha, “Fenerbahçe Antalya'ya geldi. Beni bir an önce takıma almalarını bekliyorum” dedi. Ekici birkaç gün içinde Kanarya'nın kampına katılacak.

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“Beşiktaş’a gitmeyi düşünmüyorum” diyen Ekici, “Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. Advocaat'ın transferimde ısrarcı olması benim için çok önemli. Kendisi ile görüşme yaptım ve bana takım için çok önemli bir rol üstleneceğimi söyledi. Geleceğimi düşünmek zorundayım. Fenerbahçe'nin bana, benim de onlara ihtiyacım var. Tek oynayacağım takım sarı-lacivertliler. Ya Fenerbahçe ya da Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.