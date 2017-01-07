Recep Kara sumo güreşçisi ile er meydanına çıkacak

Altın kemerli Başpehlivan Recep Kara ile Asya Sumo Şampiyonu Almaz Ergeshov er meydanına iniyor.

İki farklı kültürün güreşçi temsilcilerinin ikinci kez bir araya geleceği maç adeta izleyenlerin nefesini kesecek. 13-15 Ocak tarihlerinde Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu’nda Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Türkiye Güreş Federasyonu tarafında yapılan organizasyonda Türkiye genelinden gelen 300 güreşçi iki gün boyunca Türkiye Şampiyonu olmak için minderde ter dökecek. Şampiyonanın son gününde ise Türk ata sporu yağlı güreşi ile Japon ata sporu sumo güreşinin temsilcileri inanılmaz bir gösteriye imza atacak.

Başpehlivan Kara 190 kiloluk suma güreşçisi ile güreşecek

Geçtiğimiz yıllarda efsane güreşçi Ahmet Taşçı’nın Kırkpınar er meydanında dünyada ilk kez gerçekleştirdiği gösteri maçından yıllar sonra ikinci kez karşılaşacak olan iki farklı kültürün güreşçileri güreşseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Bir tarafta dört kez Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan altın kemerli Recep Kara, diğer tarafta 190 kilodaki Asya Sumo Şampiyonu güreşçisi Almaz Ergeshov olacak. İki farklı kıta şampiyonunun güreşeceği maçı birçok medya kuruluşu da yakından takip edecek.

Başkan Aydın: “Tekrar buluşmalarından mutluluk duyuyorum”

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, dünyada sözü edilen ve konuşulan iki kültürün ikinci defa buluşmasına tanıklık edeceklerine dikkat çekerek, “Japon ve Türk güreşçilerin tekrar buluşmasından ve er meydanına çıkmalarından mutluluk duyuyorum. Bu şekilde yağlı güreşlerimizi de yiğit pehlivanlarımızı da dünyaya açma şansına kavuşuyoruz” diye konuştu.

Kara: “Muhteşem bir güreş olmasını bekliyorum”

Gösteri maçının ata sporu yağlı güreşin tanıtılmasına çok önemli katkı yapacağını anlatan Başpehlivan Recep Kara sözlerine şöyle devam etti:”Muhteşem bir güreş olmasını bekliyorum. Daha önce bunu ustamız Ahmet Taşçı yapmıştı. Şimdi ise bize nasip oldu. İnşallah milletimizin temsilcisi olarak elimden geleni yapacağım. Ben Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a sumo güreşçisini er meydanına getirdiği için teşekkür ediyorum. Maç sonunda sadece dostluk kazanacak.”

Recep Kara kimdir?

25 Mayıs 1982 Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Samsun’da okudu. Konya Selçuk Üniversitesi Beden eğitimi spor Öğretmenliği (lisans) mezunu (2004), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri yüksek lisans (2016), Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde Sportif Eğitim Uzmanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor kulübü sporcusu. Güreş hayatına 1993 yılında Samsun'da başladı. 16 Yaşında Ankara TEDAŞ Spor Kulübüne Transfer oldu. TEDAŞ Spor kulübünde 4 yıl güreşti. 1998 yılında ilk kez milli mayoyu giydi. Daha sonra 2001 yılında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne Transfer olarak halen bu spor kulübünde güreş hayatına devam etmektedir. 2004 yılında 22 yaşında Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı olarak tarihe geçti.

Recep Kara’nın kazandığı başarılar

2002 Gençler Serbest stil 130 kg Avrupa Şampiyonu

2003 Ordular arası Serbest stil Dünya 2.

2003 Büyükler Serbest stil 130 kg Türkiye Şampiyonu

2004 Büyükler Serbest stil 130 kg Türkiye Şampiyonu

2005 Büyükler Serbest stil 130 kg Türkiye Şampiyonu

2008 Büyükler Serbest stil 130 kg Türkiye Şampiyonu

2011 Büyükler Serbest stil 120 kg Türkiye Şampiyonu

2006 Büyükler Serbest stil 130 kg Dünya 5.

2009 Büyükler Avrupa Serbest stil 120 kg Avrupa 3.

2004 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 1.

2006 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 2.

2007 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 1.

2008 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 1.

2009 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 2.

2011 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 2.

2012 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 2.

2013 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 3.

2014 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 3.

2016 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı 1.