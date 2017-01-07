Samuel Eto’o bilmecesi

Beşiktaş, Samuel Eto'o transferini bitirmek için geri sayıma geçti. Başkan Fikret Orman, Belek'te aynı otelde ikinci yarıya hazırlanan Antalyaspor'un patronu Ali Şafak Öztürk ile bir araya gelip büyük ölçüde anlaşırken, Akdeniz kulübüne Ömer Şişmanoğlu'nu tapusuyla, Kerim Frei'ı kiralık olarak önerdi. Ömer'in gitmeyi kabul etmesine rağmen Kerim'in Antalyaspor'da oynamak istememesi üzerine Beşiktaş, “Ömer artı 1.5 milyon Euro verin” teklifini değerlendirmeye aldı.
Siyah-beyazlı kulübün patronu, “Kısmetse olur. Çok acayip ısrarcı değiliz. Mevcut kadromuz, ligi ve Avrupa'yı götürebilecek zenginlikte” şeklinde konuştu.