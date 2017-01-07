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16 Ocak 2017 19:00
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Sedef Orman’ı kızdırdılar!

Fikret Orman'ın eşi Sedef Orman, sosyal medya üzerinden Eto'o transferini soran Beşiktaşlı taraftarlara ilginç bir tepki verdi.
23:357 Ocak 2017
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Sedef Orman’ı kızdırdılar!

Beşiktaş’ta taraftarların en merak ettiği konu olan ‘Eto’o transferi’ Fikret Orman’ın eski eşi Sedef Orman’ı da kızdırdı. Sedef Orman kendisine sürekli Eto’o transferini soran taraftarlara ‘terlikli’ mesaj verdi.

07 Ocak 2017 Antalyaspor Eto`o`yu satmama kararı aldı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun takımda kalacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş eto'o fikret orman sedef orman
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