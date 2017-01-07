Trabzonspor’da rota Gum’a döndü

Trabzonspor, Juventus’tan ayrılan Uruguaylı stoper Caceres dünyaları isteyince pes etti. Toplam maliyeti 2 milyon Euro olan Gum için menajeri ve Fluminense ile bir kez daha temasa geçildi.

Sezonun ikinci yarısında başarı hedefleyen Trabzonspor'da ara transfer hareketli geçiyor. Sağ beke Joao Pereira, sol beke ise Emmanuel Mas'ı alan bordo-mavililerde, stoper için yeni bir isim gündemde. Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı'yla astronomik fiyat istemesi nedeniyle anlaşamayan Fırtına, Juventus'un eski oyuncusu Martin Caceres'le de aynı nedenle anlaşamadı. 29 yaşındaki Uruguaylı savunmacının yılda 2 milyon Euro'yu aşan bir maaş istemesi üzerine transfer rafa kaldırıldı.

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BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Bordo-mavili yönetim bunun üzerine, daha önce de gündeminde yer alan Gum için yeniden harekete geçti. Fluminense Başkanı Abad, Trabzonspor'un Gum'a teklif yaptığını açıklamıştı. 31 yaşında, 1.89 boyundaki Brezilyalı stoperin toplam maliyetinin 2 milyon Euro olması, transferi cazip kılıyor. Asıl adı Wellington Pereira Rodrigues olan Gum, Ağustos 2009'dan beri Fluminense'de forma giyiyor. Hem oyuncunun menajeri hem de Brezilya kulübü ile görüşmeler devam ediyor.