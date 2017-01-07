Yeşilgiresun Belediyespor 84-79 Tofaş

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor sahasında Tofaş’ı konuk etti. Maçın normal süresi 71-71 tamamlanırken uzatmalarda giden maçı Yeşilgiresun Belediyespor 84-79 kazanarak Türkiye Kupasına katılmaya hak kazanmış oldu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Giresun’da oynanan maçta Yeşilgiresun Belediyespor, uzatmaya giden maçta Tofaş’ı 84-79 yendi. Yeşilgiresun’da Gill 22 sayı 10 ribauntla double double yaptı ve maçın yıldızı oldu. Evsahibi ekipte ayrıca Armsted ve Doğuş 15’er sayı ile oynarken Dejan İvanov da 10 ribaunt ve 13 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Tofaş da ise, Mejia 10 ribaunt ve 16 sayı, Crocker 14 sayı, Kaya ve Kaloyan İvanov 12’şer sayıyla oynadılar. Yeşilgiresun Belediyespor, ‘Fethi Sekin ölmez, vatan bölünmez’ pankartıyla sahaya çıktı.

Maça daha derli toplu başlayan Tofaş, 3. dakikayı 6-8 ile geçti. İyi oyununu sürdüren rakip takım 6. dakikada farkı 7’ye çıkardı: 8-15. Bu dakikadan sonra toparlanan ev sahibi ekip skoru 13-15’e taşıdı. Karşılıklı basketlerle son 1 dakikaya 19-19’la girilirken, Tofaş üstünlüğü ele geçirdi ve Kaya’nın üçlüğüyle ilk periyot 19-25 Tofaş’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Tofaş 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 25-33. Bu dakikadan sonra 7-0’lık seri yakalayan Yeşilgiresun durumu 32-33’e getirse de Tofaş oynadığı iyi oyunla soyunma odasına 36-40 önde gitti. Bu periyotta ev sahibi ekip denediği 12 üçlükten sadece birini sokabildi.

İkinci devreye iki takım da atak başlasa da Yeşilgiresun Belediyespor skor 41-49’a geldikten sonra oynadığı etkili oyunla rakibini 25. dakikada yakaladı: 49-49. Murry’in serbest atıştan kazandığı basketle de öne geçti: 50-49. Armsted üçlük ile farkı açtı, Gill smaçla Tofaş’a mola aldırdı: 55-49. Gill ile 4 sayı daha bulan Yeşilgiresun yakaladığı 18-0’lık seri ile skoru 59-49’a getirdi. Kalan dakikalarda Tofaş 4 sayı buldu ve periyot 59-53 bitti.

Final periyoduna Yeşilgiresun aradaki farkı korumak rakip takım ise farkı kapatma düşüncesiyle başladı. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede ev sahibi ekip atışlardan boş dönünce 34. dakikada farkı Tofaş 3’e indirdi: 64-61. 36.50’de Barış skora 66-66 eşitlik getirdi. Maçın son 18 saniyesine 71-71 ile girilirken 3 saniye kalan Tofaş’tan Mejia serbest atışlardan faydalanamadı ve maç uzatmaya gitti.

Uztama periyodu İvanov’un tek sayısyıla başladı: 72-71. Doğuş son üç dakikaya girilirken skoru 76-74’a getirdi. Gill’in üçlüğü Orhun Ene’ye mola aldırdı: 79-74. Uzatma bölümünün bitimine bir dakika kala Okben ve Gill farkı 10’a çıkardı: 84-74. Maçı da Yeşilgiresun Belediyespor 84-79 kazandı.

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Kerem Baki

Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead 15, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut, İnanç Koç 4, Okben Ulubay 10, Doğuş Özdemiroğlu 15, Toure Ahmad Khalıd Murry 5, Anthony Gill 22, Efe Beşok, Deyan Ivanov 13

TOFAŞ: Barış Ermiş 6, Yiğit Arslan, Tony Crocker 14, Samuel Jose Mejia 16, Kaya Poker 12, Caner Toploğlu 4, Vasılıje Mıcıc 7, Chrıtopher Copeland 8, Kaloyan Toshkov Ivanov 12,

1. Periyot: 19 – 25 (TOFAŞ Lehine)

Devre: 36-40 (TOFAŞ Lehine)

3. Periyot: 59-53 (Yeşilgiresun BLD Lehine)

5 Faulle çıkanlar: Malcolm Armstead (YGBS), Kaya Peker (TOFAŞ)