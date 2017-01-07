Yine yeni yeniden Kolarov

Manchester City’nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kolarov’u serbest bırakacağını açıklaması üzerine Galatasaray yeniden harekete geçti.

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da yönetim bir an olsun boş durmuyor. Eldeki oyuncularla yollarını ayırmaya çalışırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar eski aşkı Aleksandar Kolarov'u gözüne kestirdi. İngiliz devi Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldızı serbest bırakacağını açıkladı.

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CAROLE GİDEBİLİR

Sezon başında gündeme gelen ancak yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atılan 31 yaşındaki tecrübeli sol bekte bu kez sona gelindi. İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesi, Kolarov için en ciddi takımın Galatasaray olduğunu yazarken, transferin devre arasında sonuçlanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi. Kolarov'un gelmesi halinde Carole de Fransa'ya satılabilir.