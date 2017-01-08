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Akatlar, Atatürk’ün adıyla inledi!

Beşiktaş Sampo Japan ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta taraftar tribünleri 'İzmir Marşı' ile inletti.
23:198 Ocak 2017
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Akatlar, Atatürk’ün adıyla inledi!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe ile Akatlar Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.

Taraftarların hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile Akatlar Spor Salonu’nu inletti.  İzmir Marşı’nın ardından tribünler ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’ sloganı attı.

08 Ocak 2017 Beşiktaş Sompo Japan 76-79 Fenerbahçe Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 76-79 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. İlgili Haberi Oku

İşte o anlar:

Etiketler
Beşiktaş Sampo Japan Fenerbahçe İzmir Marşı Mustafa Kemal Atatürk
Son güncelleme: 00:01 | 09.01.2017
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