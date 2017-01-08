Ali Şafak Öztürk’ten Fikret Orman’a yanıt geldi

Antalyaspor Başkanı Ali Öztürk'ün tesis açılışında yaptığı 'Eto'o'yu satmayacağız' açıklamasından sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir açıklama yaparak "Bunlar ayıp şeyler. Dün yaşananları yapanlar kale alınacak adamlar değil" demişti. Bu sözler üzerine kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Öztürk bir açıklama yaptı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan hazırlık maçı sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Ali Şafak Öztürk “Bizim bir art niyetimiz yok. Yok Fenerbahçe’dir, şudur, budur. Bazı açıklamalar Beşiktaş başkanı tarafından yapılmış. Çoğunu izlemedim bile. Bizim adamlığımızı kamuoyu en iyi şekilde değerlendirecektir.” diye konuştu.

Ali Şafak Öztürk açıklamasının tamamında “Dün tesisimizin açılışı vardı, öncesinde Eto’o ile konuştuk. Spontane gelişen bir şey oldu. Konuşunca kalmak istediğini gördük, burada açıklayalım dedik. Eto’o ile ciddi şekilde ilgilenen 3 kulüp vardı. Biz burada hiçbir kulübü hedef almadık. Bizim art niyetli düşüncemiz kesinlikle olmaz. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş’tan teklif geldi. En ciddi teklif Başakşehir’den geldi. Bir art niyetimiz olsa, Başakşehir ile anlaşırız.Biz 3 kulübe de satmayı düşünmüyoruz, ama çok iyi bir teklif gelirse, değerlendiririz dedik. Orada da çok spontane gelişti. Orada belediye başkanımızın, valimizin olması nedeniyle değerlendirelim dedik. Bir oyuncu alınmıyorsa, alınmıyor. Bir oyuncu için neden bu kadar şartlandığını anlamıyorum. Bir haftadır ‘Eto’o bitti, netleşecek” şöyle böyle. Bir haftadır böyle haberler çıkarıldı. Beşiktaş başkanı da herhalde baskı altında kaldı. O açılışa tüm spor başkanları davet edilmişti. Sadece onların olması ve televizyonda onların olması. İşimiz yok onları ‘zoom’layın mı diyeceğiz” diye konuştu.

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