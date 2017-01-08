Altınordu’nun kozu ‘ikizler’

Altınordu’nun ikinci yarı öncesinde gençleşen A Takım kadrosunda ikiz kardeşler Kerim ve Barış Alıcı da bulunuyor.

Tam 10 yıldır aynı çatı altında yer alan Kerim Alıcı ile Barış Alıcı kardeşler, zorlu ikinci yarı maratonunda Altınordu'nun gücüne güç katacak.

Kerim Alıcı, sezonun ilk yarısında 8 lig maçında görev alırken, U19 takımında görev yapan Barış Alıcı ise 2 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Genç ve enerjik kadronun ikinci yarıda büyük avantaj sağlayacağını söyleyen ikizler, “Kulübümüz, bizlerin önünü açabilmek amacıyla tüm planlamalarını yapıyor. Bizlere de çalışıp formayı almak kalıyor. İkinci yarıda A Takımın değişmez iki oyuncusu olmak, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın ve teknik Ddrektörümüz Hüseyin Eroğlu'nun güvenini boşa çıkarmak istemiyoruz” dedi.