Anadolu Efes 80-77 Galatasaray Odeabank

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes sahasında ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 80-77 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti.
Efes 10-0’lık seriyle başladığı maçta ilk yarıyı 12 sayı geride tamamladı. Galatasaray 40-28’lik üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamazken Anadolu Efes maçın bitimine son 8 dakika kala 61-61’lik beraberliği yakaladı. Son 3 dakikada farkı 5’e çıkaran ev sahibi takımı maçı da 80-77 kazandı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Murat Biricik, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök
Anadolu Efes: Granger 8, Paul 18, Cedi Osman 14, Brown 9, Dunston 7, Thomas 4, Doğuş Balbay 4, Heurtel 16, Mutaf
Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 16, Micov 12, Ege Arar, Sinan Güler 15, Tyus, Schilb 12, Pleiss 22, Can Korkmaz, Orhan Haciyeva, Daye, Göksenin Köksal
1. Periyot: 16-17
Devre: 28-40
3. Periyot: 56-54