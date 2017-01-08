Balıkesirspor’da yüzler gülüyor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek kampında sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da, Eray, Abdulkadir ve yabancı futbolcuların da kampa katılımıyla yüzler gülmeye başladı.

Antalya Bellek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor’da, alacakları ödenmeyen ve kampa katılıp katılamayacağı belli olmayan Eray’ın sıkıntılı durumu çözüldü. Eray ile birlikte Abdulkadir de takımın Belek kampına katıldı. İzinli olan Foxi ve Bekamenga da antrenmanda yer aldı. Balıkesirspor kulübüne fesih ihbarnamesi gönderen N’Dongala ise Balıkesirspor’da kalmak için Başkan Feyyaz Çiftçi ile telefon ile görüşüp, kampa katılmak istediğini söyledi.

İkinci yarı hazırlıkları için Balıkesirspor kampına alt yapı sporcuları olarak katılan Oğuzhan, Akçan, Asil Kaan, Çağatay, Emre, İbrahim, Görkem ve Kaan’ın her kamp dönemi klasiği haline gelen alt yapı oyuncularının saçlarının sıfıra vurulması bu dönemde de gerçekleşti. Dokuz futbolcudan 5 tanesinin saçının kesilmesine karar verildi ve kura çektirilerek beş alt yapı oyuncusunun saçları sıfıra vuruldu. Seçilen beş futbolcunun saçları, takım kaptanı Burak Çalık ile Okan, Vukovic, Bülent Cevahir ve Mehmet Boztepe tarafından kesildi.

Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök yönetiminde neşe içinde geçen antrenmanlarda, aerobik dayanıklılık çalışması yapıldı. Balıkesirsporlu futbolcular, akşam antrenmanında da pas çalışması yapıp taktiksel oyunlar oynadı. Balıkesirspor’un Antalya kampının 12 Ocak Perşembe günü son ereceği ve haftaya oynanacak Ümraniyespor maçı için İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.