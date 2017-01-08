Barcelonalı yıldız terör yüzünden Galatasaray’a gelmedi

Galatasaray'ın savunma hattına transfer etmek istediği Aleix Vidal, terör bahanesi ile sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray’ın sağ bek bölgesine transferini düşündüğü Aleix Vidal, ülkemizde yaşanan terör olayları sebebiyle ikna edilemedi. Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmayan İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu konu ile ilgili, “Terör olayları bizi etkiledi. Terör yüzünden Vidal da etkilendi. Gelmeyen böyle çok oyuncu var. Chedjou gönderilecek. Görüşmelerimiz var. Para almadan kendisini vereceğiz. Cezası da var. Gönderirken alacaklı bile olabiliriz. Chedjou gittikten sonra maaş bütçesinde önemli bir açık oluşacak.” diye konuştu.

PODOLSKI GİTMEK İSTİYOR

Galatasaray’da yaşanan transfer çıkmazına Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu açıklık getirdi. Podolski'nin Çin'e gidişinden, Garry Rodrigues transferine kadar birçok konuda Antalya kampında açıklamalar yaptı: “Podolski'nin Çin'e transferi imza aşamasına geldi. Podolski'yi satmak istemiyoruz. Ancak oyuncunun gitmek gibi bir hayali var. Kesin olarak 2 transfer yapacağız. Üçüncü isim Poldi'nin gidişine bağlı.

GARRY RODRIGUES GELİYOR

Garry Rodrigues transferi bitti. Çok iyi bir oyuncu. Scout ekibi izledi, hocamız da beğendi. Ahmet Çalık konusu kapanmadı. 2 milyon Euro teklif yaptık, top artık Gençlerbirliği'nde. Onlar da biraz indiler, belki bir arada buluşuruz. Hugo da olabilir. Görüştüğümüz bazı yabancı stoperler var. Yasin'e kapı kapanmadı. Zaten onun cezası süreli bir ceza. Döndükten sonra bakacağız. Onun söylediği onu çok tahrik etmişler kendini tutamamış.