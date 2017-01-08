Beşiktaş Sompo Japan 76-79 Fenerbahçe

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma 76-79 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 79-76 kazandı.

Zirvenin iki iddialı ekibinin karşılaşmasında Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri doldururken, takımlarına da büyük destek verdi. Mücadeleye iki takım da oldukça istekli başladı. Başa baş giden ilk periyot 21-21 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta da dengeli mücadele devam etti. Beşiktaş Sompo Japan'da Stimac, Fenerbahçe'de de Bogdanovic ilk yarıda oyuna ağırlığını koyan isimler oldu. Bu periyodun son bölümünde hücumda daha az hata yapan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 45-39 önde gitti.

İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı ve farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Ancak savunmada toparlanan Fenerbahçe tekrar oyuna ortak oldu. Üçüncü periyodu Beşiktaş 63-60 önde tamamladı. Son periyotta iki takım da savunmaya ağırlık verdi. Hücumda daha az hata yapan Fenerbahçe maçı 79-76 kazandı.

Salon: BJK Akatlar Arena

Hakemler: Ahmet Erşan Ergüler, Ozan Çakar, Ali Şakacı

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan 2, Clark 10, Stimac 18, Thompson 5, Roll 12, Strawberry 15, Weems 7, Sertaç 2, Şafak 3, Erkan 2

Fenerbahçe: Udoh 9, Datome 10, Ali Muhammed 11, Vesely 8, Bogdanovic 19, Nunnally 15, Ahmet Düverioğlu, Sloukas 7, Barış

1. Periyot: 21-21

Devre: 45-39 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 63-60 (Beşiktaş lehine )