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Çağla Büyükakçay Avustralya’da

Tenisçi Çağla Büyükakçay, bu sezon mücadele edeceği ilk turnuva için Avustralya'ya gitti. Çağla, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasına ana tablodan katılacak.
17:038 Ocak 2017
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Çağla Büyükakçay Avustralya’da

İstanbul Cup’ı kazanarak Türk tenis tarihinde ilk kez bir grand slam kazanan tenisçi olan Çağla Büyükakçay, bu yıl ilk mücadelesini Avustralya Açık’ta yapacak. Dünyanın en önemli turnuvalarından birisinde mücadele edecek olan Büyükakçay, Avustralya Açık’a eleme oynamadan ana tablodan katılacak. Kariyerinde ilk kez bir turnuvaya ana tablodan katılacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Çağla Büyükakçay, turnuvada Venus Williams, Serena Williams ve Svetlana Kuznetsova gibi çok önemli isimlerle karşılaşacak.

Etiketler
Avusturalya Çağla Büyükakçay
Son güncelleme: 17:04 | 08.01.2017
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