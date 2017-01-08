Caner Erkin’in olay yaratan görüntüsü

Geçtiğimiz günlerde Şükran Ovalı ile Roma'da evlenen Beşiktaşlı Caner Erkin'den taraftarları kızdıracak bir haber geldi.

Sezon başında Inter’den Beşiktaş’a transfer olan milli yıldız Caner Erkin, yaşadığı talihsiz sakatlıktan sonra aşil tendonlarında kopma yaşamıştı. Uzun süren tedavi sürecinden sonra ayaklanan futbolcu Beşiktaş taraftarlarını kızdıracak bir görüntüyle gündeme geldi.

NARGİLECİDE BAYILMIŞTI

Caner Erkin, Aralık 2014’te bir nargilecide bayılıp hastaneye kaldırılmış, herkesi korkutmuştu. Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde Boğaz’ın ünlü mekanlarından birinde yine nargile içerken görüntülendi.

YENİ İYİLEŞMESİNE RAĞMEN NARGİLECİDE GÖRÜNTÜLENDİ

Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve aşil tendonu koparak 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Caner Erkin, tedavi sürecinin sonrasında ayağa kalkarak daha önce yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine nargile içmesi yadırgandı.