Çin’de transfere ambargo

Premier Lig’den Harry Kane, Dele Alli, Ross Barkley ve Sturridge’e göz diken Uzakdoğu ülkesinde harcanan paralar, kontrol altına alınacak. Çin hükümeti, transferlere sınır getirmeye hazırlanıyor.

Çin Ligi'nde boy gösteren kulüpler, aralarındaki rekabet tavan yapınca transferde tüm dengeleri çılgın rakamlarla altüst etmeyi sürdürüyor. Chelsea'den Oscar ve Obi Mikel, Boca Juniors'tan Carlos Tevez gibi üst düzey futbolcuları transfer eden Asya ülkesinin kulüpleri, gözünü daha önemli isimlere dikti. İngiliz Daily Mail gazetesi, Çin kulüplerinin hedefinde Premier Lig'in sıradışı futbolcularının yer aldığını, bazı kulüplerde yıllık maaş bütçesinin oyuncu başına 50 milyon Euro olabileceğini ileri sürdü. İngiltere'den hedeflenen isimler arasında Tottenham'dan Harry Kane ve Dele Alli, Everton'dan Ross Barkley ve Liverpool'dan Daniel Sturridge de bulunuyor.

10 YILDA LİDERLİK HEDEFİ

Dünya futbolunda hem lig hem de milli takım seviyesinde önümüzdeki 10 yılda lider olmak isteyen Çin'in, Premier Lig'in bu dört isimden birini alarak dikkatleri iyice üzerine çekmeyi hedeflediği bildirildi. Ancak son dönemde harcanan astronomik rakamların hükümeti harekete geçirdiği ve kulüplere bazı sınırlamaların getirilmesinin planlandığı belirtiliyor.