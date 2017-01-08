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15 Ocak 2017 19:00
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Fernandao için 6 milyon Euro reddedildi

Fenerbahçe yönetimi, Fernandao için Çin Ligi’nden gelen 6 milyon Euro’luk teklifi, teknik direktör Dick Advocaat’ın bu transferi veto etmesi nedeniyle geri çevirdi.
10:328 Ocak 2017
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Fernandao için 6 milyon Euro reddedildi

Sarı-lacivertliler, Fernandao için Çin Ligi'nden gelen teklifi geri çevirdi. Brezilyalı golcü için yapılan 6 milyon Euro'luk teklif, Teknik Direktör Dick Advocaat'a takıldı. Hollandalı çalıştırıcı, son 5 maçta 7 kez fileleri havalandıran Fernandao için “Ona ihtiyacım var. Lütfen reddedelim” dedi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi gelen bu teklifi geri çevirdi. Ancak rakam 10 milyon Euro'ya çıkarsa yeniden değerlendirme gündemde.

ÇOK ŞANSLISIN FERNANDAO

Fernandao, önceki gece Brezilya'dan İstanbul aktarmalı Antalya'ya uçacaktı. Ancak bir anda etkili olan kar yağışı nedeniyle neredeyse hiçbir uçak İstanbul'a inemedi. Bunun üzerine yönetim büyük telaş yaşadı ve uçak herhangi bir şehre inerse de Brezilyalı golcünün karayolu ile Antalya'ya geçmesi için plan yapıldı. Ancak şanslı Fernandao, uçağın İstanbul yerine direkt Antalya'ya inmesi ile büyük sevinç yaşadı.

08 Ocak 2017 Mehmet Ekici bavulunu topladı Trabzon'un Antalya'da kamp yaptığı otelde yıldız futbolcunun elinde telefon, kulağı müjdeli haberde. 26 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerin bulunduğu yere sadece 9.3 kilometre, araçla 15 dakika uzaklıkta. İlgili Haberi Oku

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