Fernandao: İkinci yarıdan beklentilerimiz büyük

Denizlispor'u 5-1 yenen Fenerbahçe'de 3 gol atan Fernandao, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Antalya'da Denizlispor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli Jose Fernandao, “Umarım yıl sonuna kadar bu şekilde devam ederiz. Yılın ilk yarısı benim için gerçekten kötü oldu. İkinci yarıdan beklentilerimiz büyük” dedi.

Attığı üç golle hat-trick yapan Jose Fernandao, “Kamp dönemimiz devam ediyor. Son dönemde her hafta üstüne katarak yolumuza devam ettik. Son haftalarda büyük bir gelişme gösterdik. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu akşam kaliteli bir takım ile mücadele ettik. Umarım yıl sonuna kadar bu şekilde devam ederiz. Yılın ilk yarısı benim için gerçekten kötü oldu. Uzun bir dönem takım ile beraber olamadım. Gollerim ile takıma katkı sağladım zaman mutlu oluyorum. Biz büyük bir takımız. İkinci yarıdan beklentilerimiz büyük. Üzerimde herhangi bir baskı yok. İyi olan her zaman oynar” dedi.