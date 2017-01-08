Galatasaray’da 16,4 milyon Euro buhar oldu!

8 oyuncusu ile yollarını ayıran G.Saray, bunların 6’sı için bonservis ücreti ödemişti. Bu rakam 13.3 milyon Euro’ydu. Sözleşme fesihleri için de kasadan 3.1 milyon Euro çıktı. Böylece 6 oyuncunun toplam gideri, maaşları hariç 16.4 milyon Euro’yu buldu.

Galatasaray’da yeni dönem… Sarı-kırmızılı yönetim, takıma hiçbir katkısı olmayan oyuncularla tek tek vedalaşıyor. Devre arasında şimdiye kadar yollarını ayırdığı 5 isimden 2.1 milyon Euro'yu aşkın bir tasarruf elde etmeyi başaran yönetim, birkaç futbolcuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezon başında Umut Bulut ve Olcan Adın'ı gönderip, Tarık Çamdal'ı da eski takımı Eskişehir'e kiralayan sarı kırmızılılar, devre arasında da Hamit Altıntop, Lucas Ontivero, Kolbeinn Sigthorsson ve Jem Paul Karacan'ın sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti.

TRANSFER İÇİN BÜTÇE

Salih Dursun da Antalyaspor'a kiralandı. Finansal fair play kriterleri çerçevesinde daha önce 2 milyon Euro'luk açığı bulunan G.Saray son göndermelerle birlikte maaş bütçesinde yeni gelecek oyuncular için 4.1 milyon Euro'luk bir açık sağladı.

“HAMİT PARAYI HAK ETTTİ”

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, “Fatih Terim'le hiç konuşmadık. Advocaat bize önerilmedi. Hamit'e bu sezondan bir para vermedik. Geçen sezondan hak ettiği parayı aldı. Yolluyoruz yolluyoruz bitmiyor. Kalsalardı maliyetleri iki katı olurdu. Faydaları yok ve zarar veriyorlar. Cavanda'nın durumunu az çok tahmin ediyorduk ama hoca çok istedi diye aldık” ifadesini kullandı.