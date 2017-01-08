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GALATASARAY
14 Ocak 2017 19:00
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Cimbom’da çalışmayana forma yok

Sadece devre arasında 5 futbolcu ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar en az 2-3 ismin daha biletini kesecek. Bundan sonra çalışmayan, parçalı formayı giymeye devam edemeyecek.
09:568 Ocak 2017
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Cimbom’da çalışmayana forma yok

AMK GAZETE

Galatasaray’da artık yan gelip yatma dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı yönetim, takıma hiçbir katkısı olmayanoyuncularla tek tek vedalaşıyor. Devre arasında şimdiye kadar yollarını ayırdığı 5 isimden 2.1 milyon Euro'yu aşkın bir tasarruf elde etmeyi başaran yönetim, birkaç futbolcuyla daha yollarını ayıracak. Artık çalışmayan yattığı yerden para alamayacak.

Sezon başında Umut ve Olcan'ı gönderip, Tarık'ı da eski takımı Eskişehir'e kiralayan sarı-kırmızılılar, devrearasında ise Hamit, Ontivero, Sigthorsson ve Jem Karacan'ın sözleşmelerini karşılıklı olarak feshedip, Salih Dursun'u da Antalya'ya kiraladı. FFP kriterleri çerçevesinde daha önce 2 milyon Euro'luk açığı bulunan G.Saray'ın şu anda yeni isimlere 4.1milyon Euro maaş ödeme şansı bulunuyor.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 12:25 | 08.01.2017
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