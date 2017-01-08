Igor Tudor’dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray ile adı anılan Igor Tudor, sarı-kırmızılılar ile adının anılmasından hoşnut. Karabük'ün çalıştırıcısı, "Bu tip yakıştırmalar işimi iyi yaptığımı gösteriyor" diye konuştu.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söylentileri kendisinin de duyduğunu dile getiren Hırvat çalıştırıcı, “Elbette hayallerim var ama kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Bu tip yakıştırmalar işimi iyi yaptığımı gösteriyor. Ben bugünü yaşıyorum ve bir sonraki antrenmanı düşünüyorum” diye konuştu.

Karabükspor’un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, Galatasaray’ın yeni transferi ve aynı zamanda PAOK’tan eski öğrencisi Garry Rodrigues dışında Beşiktaş’ın yeni transferi Matej Mitrovic’i değerlendirdi. TRT Spor’a konuşan Igor Tudor şu ifadeleri kullandı:

“PAOK’ta çalıştığım dönemde Garry Rodrigues İspanya’dan gelmişti. Çok iyi bir futbolcu. Çalışkan dabirisi. Sadece teknik, taktik değil, karakter olarak da iyi bir oyuncu. Galatasaray onu transfer ederek çokiyi bir iş yaptı. Bence Türkiye’de çok iyi yapabilecek bir isim.” ifadelerini kullandı.

“Mitrovic’i geçen sezon izleme fırsatı bulamadım. Genç ve ilginç bir oyuncu. Hırvatistan Ligi’ni pek takipedemedim ama son yıllarda Hırvat futbolunda büyük gelişme var. Özellikle defansta önemli oyuncuyetiştiriyorlar. Ben açıkçası Beşiktaş’ın verdiği bonservisin yüksek olduğunu düşünüyorum. Takımlargenelde forvet oyuncularına yüksek para harcar. Tabi futbolda savunma da önemli. Daha az gol yiyentakımlar kupa kaldırıyor. Defans oyuncularına da bu paraların verilmesi çok mantıksız değil ama dediğimgibi ben yüksek olduğunu düşünüyorum.

Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodrigues, Karabükspor’un teknik direktörü Igor Tudor’un PAOK’uçalıştırdığı dönemde aynı zamanda eski öğrencisiydi