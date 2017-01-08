Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
14 Ocak 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Mamadou Sakho’dan Galatasaray’a müjde!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da oynayan Mmadou Sakho, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.
09:388 Ocak 2017
0
Mamadou Sakho’dan Galatasaray’a müjde!

Liverpool'dan ayrılmayı kafasına koyan Mamadou Sakho, kariyerine devam etme şansı yüksek olan ülkeler arasında Türkiye'yi işaret ederek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Ahmet Çalık transferinde istediği aşamayı kaydedemeyen Galatasaray yönetimi, bir yandan da Liverpool'dan ayrılması beklenen Mamadou Sakho ile görüşmelerini sürdürüyor. 1.87 boyunda ve 26 yaşındaki Fransız stoperi renklerine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, çok sayıda takımla birlikte kıyasıya bir yarış içerisine girdi.

Başarılı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından çalışırken çektiği videoyu yayımlayarak altına aralarında Türk Bayrağı'nın da bulunduğu toplam 9 ülkenin bayrağını koyarak, “Sahalara geri dönüyorum” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırırken, yönetimin bu konuda çalışmaları da sürüyor. 08 Ocak 2017 Barcelonalı yıldız terör yüzünden Galatasaray`a gelmedi Galatasaray'ın savunma hattına transfer etmek istediği Aleix Vidal, terör bahanesi ile sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray galatasaray transfer mamadou sakho transfer haberleri
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER