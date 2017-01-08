Mehmet Ekici bavulunu topladı

Trabzon’un Antalya’da kamp yaptığı otelde yıldız futbolcunun elinde telefon, kulağı müjdeli haberde. 26 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerin bulunduğu yere sadece 9.3 kilometre, araçla 15 dakika uzaklıkta.

Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Mehmet Ekici, Trabzon'un kamp yaptığı otelde, telefon elinde, müjdeli haberi bekliyor. Bordo-mavililer, Antalya'da Gloria Golf Resort, Kanarya ise Maxx Royal Hotel'de. Bu iki otelin arasındaki mesafe sadece 9.3 kilometre ve araçla yaklaşık 15 dakika. Yıldız futbolcu, F.Bahçe kampına katılmak için transferinin bitmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

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Sarı-lacivertli yönetim, Trabzonlu yetkililer ile görüşerek son pürüzleri giderecek. Yapılacak toplantının ardından Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferini bugün açıklaması bekleniyor. 26 yaşındaki orta saha, transferi açıklanır açıklanmaz sarı- lacivertlilerin kamp yaptığı otele geçecek. Trabzon'a takasta vereceği Aatif'ı ikna eden Kanarya, Karadeniz ekibine 500 bin Euro da para verecek.

Transferin bu aşamaya gelmesinde Mehmet Ekici'nin de sarı-lacivertli takımı istemesi önemli rol oynadı. Beşiktaş, yıldız oyuncuya karşılık Trabzon'a, Tolgay ve Olcay'ın yanı sıra Rhodolfo'yu kiralık vermeyi önermişti. Ancak 26 yaşındaki orta saha, yönetime, “Ben F.Bahçe'yi istiyorum. Şimdi olmazsa sezon sonunu beklerim. Ancak ben takımıma para kazandırmak istiyorum” diyerek rest çekti.