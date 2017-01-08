Muratbey Uşak 82-87 Gaziantep Basketbol

Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak'ı Denmon'ın 26 ve Jefferson'ın 23 sayı attığı maçta 87-82 yendi.

Spor Toto Basketbol Ligi 14. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Karşılaşmadan Gaziantep Basketbol 87-82 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle başlarken, çeyreğin sonlarına doğru dış atışlardan elde ettiği üçlüklerle Gaziantep ekibi farkı açtı ve 24-33 çeyreği önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip soyunma odasına da 41-51 önde gitmeyi başardı.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Muratbey Uşak aradaki farkı azaltmasına rağmen skor üstünlüğünü elinde tutan konuk ekip bu çeyreği de 61-67 önde bitirdi. Karşılaşmanın final periyodu müthiş heyecana sahne olurken mücadele konuk takımın 87-82 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Muratbey Uşak: Zach 18, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 4, Harrison 15, Freimanis 15, Vasiliauskas 16, Hakan Demirel, Ibekwe 2, McKissic 14

Gaziantep Basketbol: Rautins 3, Altan Erol 6, Alper Özcan 4, Denmon 26, Balazic 12, Cherry 13, Erden Eryüz, Jefferson 23

1. Periyot: 24-33 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 41-51 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 61-67 (Gaziantep Basketbol lehine)

5 Faul: Rautins (Gaziantep Basketbol)