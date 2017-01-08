Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
14 Ocak 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Muslera hayali gerçek oldu

Isparta Valiliği'nde düzenlenen Halk Gününde, Vali Şehmus Günaydın'dan Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüşmek istediğini söyleyen engelli genç Yunus Sarışahin'in isteği yerine getirildi.
14:298 Ocak 2017
0
Muslera hayali gerçek oldu

Isparta’da valilikte düzenlenen Halk Gününde 20 yaşındaki bedensel engelli Yunus Sarışahin, Vali Şehmus Günaydın’dan, hayranı olduğu kaleci Muslera ile görüşmek istediğini söyledi. Vali Günaydın, Yunus’un bu isteğinin yerine getirilmesi için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Günaydın’ın talimatıyla bedensel engelli Yunus Sarışahin, Antalya’da ligin ikinci yarısı için kamp hazırlıklarını sürdüren Galatasaraylı futbolcuların kaldığı otele götürüldü. Sarışahin, burada kaleci Muslera’nın yanı sıra Selçuk İnan, Hakan Balta, Semih Kaya, Sneijder ve Sabri Sarıoğlu gibi futbolcularla görüşüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarışahin, Vali Günaydın’a bu jestinden dolayı teşekkür ederek, hayatını en güzel gününü yaşadığını söyledi.

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER